Sventato rave party, sequestrato camion con palco e casse

(ANSA) - ALESSANDRIA, 12 AGO - Un rave party è stato sventato dalla polizia stradale, in collaborazione con i carabinieri, in provincia di Alessandria. Fermato al casello di Casale Sud un camion che trasportava casse e altro materiale per organizzare l'evento.

All'interno del mezzo pesante c'erano un palco, strumentazione musicale, casse e tutto l'occorrente per la festa clandestina. Il conducente del furgone era di nazionalità francese e non aveva i documenti per guidare quel tipo di mezzo; gli agenti gli hanno così ritirato la patente. Il camion ora si trova in un deposito autorizzato, dove starà per tre mesi.

