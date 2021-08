Mottarone, rischio licenziamento per i dipendenti della funivia

(ANSA) - STRESA (VCO), 12 AGO - Rischio licenziamento per i dieci lavoratori della funivia del Mottarone, rimasti senza occupazione dopo l'incidente del 23 maggio che ha causato 14 vittime. E' l'allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali nel corso di un incontro in Regione, presente anche il legale rappresentante delle Funivie.

L' incontro è stato organizzato per trovare una soluzione per i dieci dipendenti rimasti senza lavoro. Le organizzazioni sindacali sono preoccupate perché la società non ha i soldi per pagare gli stipendi dei lavoratori rimasti a casa. E temono che i dieci lavoratori possano essere licenziati. Provvedimento al quale il sindacato è contrario.

"Stiamo valutando attentamente la delicata situazione che riguarda i lavoratori della Funivia del Mottarone". Lo afferma l'assessore al lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, in merito alla riunione di oggi con il rappresentante della società che gestisce la funivia, i tecnici dell'assessorato ed i sindacalisti della Cgil Piemonte e Novara e Uil Trasporti Novara. "Non appena il contesto sarà più chiaro - aggiunge -, valuteremo le eventuali strade percorribili per tutelare i lavoratori della funivia".