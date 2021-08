Covid: pre-report Ministero-Iss, Piemonte resta zona bianca

(ANSA) - TORINO, 12 AGO - E' stabile il numero di nuovi casi di Coronavirus segnalati in Piemonte nella settimana 2-8 agosto.

In base al pre-report settimanale Ministero Salute - Istituto superiore sanità, il valore dell'incidenza ancora contenuto e i numeri molto bassi di ricoveri concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.

La percentuale di positività dei tamponi - sempre secondo il pre-report - resta al 2%, ma l'Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi decresce passando da 1.93 a 1.35.

Costante il tasso di occupazione dei letti in terapia intensiva (1%), mentre cresce in modo lieve da 1% a 2% quello dei posti letto ordinari. Aumentano i focolai attivi, mentre resta quasi invariato il numero dei nuovi focolai. Si riduce inoltre il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.

