Torino: Sganga (M5s), nessun asse con il centrosinistra

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - "L'ho già detto e lo ripeterò ogni volta: non c'è alcun asse con Lo Russo e con il centrosinistra ed è umiliante per tutti dover tornare sempre su questo gossip che riduce la politica a guerre tra clan". Valentina Sganga, candidata sindaca di Torino, torna a smentire su Facebook l'ipotesi di una intesa con il centrosinistra per il secondo turno.

"Io, il Movimento 5 Stelle e i Verdi partecipiamo alle elezioni con l'obiettivo di vincere, di nuovo. Se non vinceremo vogliamo avere la forza necessaria per incidere sullo scenario politico della città con i nostri temi: la giustizia sociale e quella ambientale, in primis - aggiunge -. Tutte le volte che ci hanno sottovalutato, a tutti, è arrivata una sonora scoppola.

Consiglierei quindi una maggiore prudenza a chi parla di 'serbatoi elettorali deludenti' o di 'candidati deboli' riferendosi a noi".

"Già oggi abbiamo torinesi che si sveglieranno senza lavoro, senza un reddito o con l'attività in crisi nera e la vecchia politica, di destra e della sinistra di destra, sforna la solita miseria di personaggi che perdono tempo a farci la guerra senza linee di indirizzo chiare per la città - sostiene ancora Sganga -. La partita più grossa dei prossimi cinque anni sarà quella dei fondi del Pnrr: il prossimo sindaco avrà sei volte le risorse economiche di cui ha usufruito Chiara Appendino in questo mandato. E voi volete farle gestire all'amico di Berlusconi, Meloni e Salvini, a quelli che hanno creato un debito mostruoso con imprese scellerate o a chi ha saputo, pur con poco, fare tanto per i torinesi? Facciamo una scelta che #Vale". (ANSA).