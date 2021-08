Tecnico morto ustionato, s'indaga sulle cause

(ANSA) - ASTI, 11 AGO - Si chiamava Giorgio Tibaldi il tecnico di 56 anni, residente nel Torinese, morto per le gravi ustioni riportate ieri in un incidente sul lavoro in un negozio di surgelati di Asti. L'uomo stava effettuando alcune riparazioni, probabilmente a una cella frigorifera, quando, per cause da accertare da parte dello Spresal della Asl di Asti, sarebbe stato investito da una fiammata. A provocarla una fuoriuscita di gas o, forse, un problema con la corrente elettrica. La dinamica non è ancora chiara e testimonianze parlano di un forte scoppio.

Immediati i soccorsi da parte del personale medico del 118, entrato all'interno dell'esercizio commerciale per soccorrere il tecnico, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime . L'uomo è arrivato in ospedale in condizioni disperate ed è morto al pronto soccorso. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Il negozio, attraverso un post su Facebook, ha reso noto che rimarrà chiuso tutta la settimana. (ANSA).