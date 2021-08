Malika Ayane, Erica Mou e Samuel al festival Pem!

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Malika Ayane, Erica Mou e Samuel sono gli ultimi nomi che arricchiscono il programma della 16/a edizione di 'PeM! Parole e Musica in Monferrato', la rassegna di incontri, racconti e canzoni che dal 22 agosto a fine settembre toccherà i comuni di San Salvatore, Balzola, Lu-Cuccaro, Valenza e Mirabello.

I tre rappresentanti della musica italiana, tra i più amati, si aggiungono agli ospiti già annunciati, Nada, Francesco Bianconi e Davide Van De Sfroos, oltre ad una serata omaggio per Ezio Bosso e alla tradizionale passeggiata letteraria. Altri nomi di rilievo saranno annunciati dopo Ferragosto, a completare una rassegna di qualità diretta dal giornalista Enrico Deregibus.

Il fulcro del festival è costituito da incontri/intervista - non veri e propri concerti - con cantanti e musicisti che si raccontano inframezzando alle parole qualche canzone eseguita in modo intimo e informale. Appuntamenti in luoghi di grande fascino, tra le colline e il Po, nel Monferrato, territorio da qualche anno diventato patrimonio Unesco, a un'ora da Torino, Milano e Genova.

Inaugura il calendario, il 22 agosto, Francesco Bianconi a San Salvatore Monferrato, seguito, il 28 agosto, da Malika Ayane sul palco a Lu Cuccaro Monferrato. Il 3 settembre è la volta di Nada, a Balzola, l'8 settembre, Davide Van De Sfroos a Valenza, il 9 Erica Mou a Mirabello Monferrato, Country Sport Village, il 19 settembre Samuel a San Salvatore Monferrato, il 23 omaggio Ezio Bosso a Balzola, il 24 passeggiata letteraria su Dante a San Salvatore Monferrato. (ANSA).