Le informazioni sul Green pass in Piemonte arrivano via whatsapp

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Le informazioni sul Covid-19, e in particolare sul rilascio del Green pass, in Piemonte arrivano via whatsapp. La Regione ha attivato oggi il numero 334 6681342, attivo 365 giorni all'anno 24 ore al giorno, "per fornire informazioni in modo rapido e in tempo reale". Ad annunciare l'iniziativa è l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi: "Questo numero si aggiunge al call center per l'emergenza e ai servizi telematici, tra i quali la piattaforma Covid e la piattaforma per l'attuazione della campagna di vaccinazione anti Covid-19, che si sono rilevati particolarmente efficaci nella gestione della pandemia".

Lo sviluppo del progetto è stato affidato alla Etinet di Savigliano (Cuneo), azienda piemontese che ha sviluppato un sistema di risposta automatico in collaborazione con Csi Piemonte e la piattaforma di gestione delle comunicazioni.

"Stiamo lavorando anche all'integrazione di un servizio che fornisca al cittadino, che li richiede, i dati aggiornati quotidianamente su contagiati, guariti, ricoveri e altre statistiche - aggiunge Icardi -. Nel corso dei prossimi mesi, il servizio sarà ulteriormente evoluto adottando un sistema che riconosca le domande aperte e porti l'utente alla risposta più coerente ed estendendo il perimetro dei servizi informativi offerti: sarà possibile, ad esempio, consultare i dati di sintesi del contagio della malattia e l'avanzamento della campagna di vaccinazione". (ANSA).