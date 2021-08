Cheese: a Bra focus su biodiversità

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - La Casa delle Biodiversità riapre le porte con Cheese 2021. Anche quest'anno, a Bra (Cuneo), il cortile della scuola elementare intitolata a Levi Montalcini ospiterà, in occasione della grande fiera enogastronomica internazionale dedicata ai formaggi e alle forme del latte, un ciclo di incontri, dibattiti, film e degustazioni che permetteranno di informarsi e di riflettere sulle connessioni tra le azioni dell'uomo e il regno animale.

Cheese 2021, in programma dal 17 al 20 settembre, è organizzata dalla Città di Bra e Slow Food con la collaborazione della Regione Piemonte. Lo slogan "Considera gli animali" racchiude il senso della nuova edizione: "Senza di loro - spiegano i promotori - non esisterebbe l'infinita biodiversità casearia che tocchiamo con mano ogni due anni a Bra". Conferenze e testimonianze dirette di lavoratori e di esperti del settore parleranno al pubblico di habitat, di benessere animale, di rinascita pastorale, di pascoli estensivi e molto altro. L'accesso alla Casa della Biodiversità è consentito esclusivamente ai detentori del Certificato verde. A ogni appuntamento possono partecipare un massimo di 35 persone. Non c'è prenotazione. È consigliabile presentarsi in loco 15 minuti prima dell'orario di inizio. (ANSA).