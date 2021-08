Cinema: intesa fra Museo di Torino e Lucania film festival

(ANSA) - MATERA, 10 AGO - Approccio al linguaggio e alle tecniche cinematografiche, rivolte in particolare ai giovani, coproduzioni, mostre, attività divulgative e culturali legate ai rapporti che Basilicata e Piemonte continuano ad avere, sono alcuni dei contenuti dell'intesa firmata oggi, a Matera, tra l'associazione Allelammie di Pisticci (Matera), che cura l'organizzazione del Lucania film festival, e il Museo nazionale del cinema di Torino.

L'accordo, siglato da Rocco Calandriello, Direttore artistico del Lucania film festival, e da Domenico De Gaetano, Direttore del Museo nazionale del Cinema di Torino, prevede una fase organizzativa di coinvolgimento di Comuni e realtà locali delle province di Potenza e Matera per attivare strategie e disponibilità a ospitare le iniziative. I promotori dell'iniziativa, che vantano una collaborazione datata e che ha portato in Basilicata attività legate al 'precinema', si sono impegnati a mettere a punto un programma che favorisca la promozione della cultura cinematografica. Un'attenzione particolare sarà riservata l'anno prossimo al centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, che girò a Matera negli anni Sessanta gran parte delle sequenze del film ''Il Vangelo Secondo Matteo''. (ANSA).