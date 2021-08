Witt Italia Group, fatturato record nel 2020 (+27%)

(ANSA) - TORINO, 09 AGO - Per Witt Italia Group, azienda torinese nata nel 1970, specializzata in cosmesi, integratori e igiene per la casa declinati in versione green con i marchi Erboristeria Magentina e Armonie di Bellezza, il 2020 è stato un anno da record, con un fatturato aggregato che ha segnato un + 27%.

"Ancora più che in passato le persone cercavano sicurezza e qualità per il loro benessere, valori da noi già consolidati nel tempo - sottolinea Aristide Artusio fondatore e ceo - i luoghi elettivi della vita nell'anno del Covid sono stati farmacie e casa e e questo ci ha ulteriormente aperto la strada. Fin da subito, per esempio, abbiamo formulato igienizzanti, affiancando il settore ospedaliero e collaborando con il mondo accademico.

Abbiamo così prodotto 90 tonnellate di igienizzanti per il primo lockdown e di queste 13 ne abbiamo donate alla Protezione Civile e ad alcuni ospedali. Abbiamo affrontato il momento non solo in termini di prodotto, ma anche di servizio alla collettività".

In particolare Erboristeria Magentina srl è cresciuta in termini di volumi di vendita del 33% grazie a farmacie e parafarmacie. E' andata bene anche la vendita diretta, +18% in controtendenza con i dati nazionali certificati da Univendita che parlano di un -3,6%.

Il 2020 ha inoltre visto assumere 10 nuovi collaboratori portando a 60 i dipendenti, per il 73% donne. (ANSA).