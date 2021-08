Scoperto contrabbando di una Ferrari, denunciato conducente

(ANSA) - TORINO, 09 AGO - L'importazione illecita di una Ferrari FF con targa svizzera, del valore di oltre centomila euro, è stata sventata dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Torino in collaborazione con la guardia di finanza.

Denunciato per il contrabbando dell'auto il conducente, un uomo nato a Gibuti ma residente in Italia. I diritti evasi ammontano a oltre 26mila euro. (ANSA).