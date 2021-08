RePoPp, anche in agosto Torino recupera cibo nei mercati

(ANSA) - TORINO, 09 AGO - Continua l'attività contro gli sprechi alimentari promossa dalla Città di Torino. Prosegue infatti per tutto agosto l'attività delle Sentinelle Salvacibo di RePoPp, il progetto sostenuto da Città, Amiat Gruppo Iren, Novamont e Eco dalle Città, con lo scopo di sostenere le persone in difficoltà in un periodo dell'anno in cui le attività di assistenza si riducono drasticamente, e di continuare nell'azione di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari nei mercati cittadini.

I mercati dove operano le Sentinelle Salvacibo sono distribuiti su tutto il territorio cittadino. Si tratta dei mercati di via Porpora, corso Cincinnato, piazza Foroni, piazza della Vittoria, Porta Palazzo, Mercato Centrale Torino - Bottega Circolare, piazza Bengasi/ Onorato Vigliani, Santa Rita/ Sebastopoli. (ANSA).