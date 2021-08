Atalanta: mercoledì 11 in amichevole contro l'Alessandria

(ANSA) - BERGAMO, 09 AGO - L'Atalanta ha ufficializzato una nuova amichevole precampionato: sarà l'Alessandria (Serie B) ad affrontare i nerazzurri mercoledì 11 agosto alle ore 17 al Gewiss Stadium di Bergamo. L'impianto sarà aperto al 50 per cento della capienza ai soli possessore di certificazione verde Covid-19, il cosiddetto Green Pass.

Biglietti in vendita dalle ore 10 di martedì 10 agosto (domani) fino al fischio d'inizio della partita esclusivamente sul canale on line https://atalanta.vivaticket.it/ con 4 tagliandi acquistabili per ciascun ordine: 5 euro per Curva Pisani e Morosini più il settore ospiti, 10 la Tribuna Rinascimento e la Tribuna d'Onore al netto delle commissioni. I residenti nella provincia di Alessandria potranno acquistare biglietti esclusivamente per il settore Ospiti sempre sullo stesso canale dalle 12 alle 19 della sola vigilia del match.

Utilizzabili i voucher di rimborso degli abbonamenti 2019/20; dalle 9 alle 18 sempre di domani, invece, è possibile richiedere gli accrediti per i disabili in Curva Nord Pisani negli spazi loro dedicati a ticketoffice@atalanta.it. (ANSA).