Lamorgese, replicare anche altrove il metodo Torino

(ANSA) - TORINO, 09 AGO - Liberare le case e le strutture occupate illegalmente senza usare la forza. Niente manganelli, nessun lacrimogeno, nessuna irruzione accompagnata da violente proteste di piazza. E' il "metodo Torino". Che funziona quando "le istituzioni lavorano in perfetta sinergia". Il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, ne parla dopo aver partecipato al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, snocciolando alcune delle operazioni più importanti portate avanti nel corso degli ultimi anni: le palazzine dell'ex Moi, la Cavallerizza, l'area del Balon.

"E' stata fatta - ha sottolineato - una grande opera di mediazione, con la messa a punto di nuove soluzioni abitative e anche di progetti per l'integrazione delle persone. Nel caso dell'ex Moi sembrava impossibile riuscire a scrivere la parola 'fine'. Ma ci si è arrivati. E penso che questa esperienza possa essere replicata anche altrove". Lamorgese ha ringraziato la sindaca Chiara Appendino "per tutto quello che ha fatto" nel corso del suo mandato, aggiungendo comunque che "insieme alle forze di polizia, ai vigili del fuoco e a tutti gli altri attori coinvolti siamo stati una grande squadra".

Il ministro, alla luce di quanto emerso nel corso della riunione in Prefettura, non nasconde le criticità del territorio. La "pervasività" della criminalità organizzata, per esempio, è tale da non permettere di abbassare la guardia. Lo dimostrano le interdittive antimafia, che nei primi mesi del 2021 sono state 16 a fronte delle 19 di tutto il 2019 e delle 36 del 2020. L'ultima è quella che ha riguardato Parcolimpico, la società che gestisce l'impianto in cui a novembre si svolgeranno le Atp di tennis. "Qui - ha sottolineato Lamorgese - siamo riusciti, applicando una norma del decreto del 2014, a toccare la governance senza compromettere le attività dei lavoratori".

Si è registrato inoltre un aumento (+16.8 a Torino e +19.8% nel resto della provincia) delle truffe informatiche e di "reati odiosi" come la pedopornografia. Un grosso nodo da sciogliere resta la questione Tav. Nella zona di San Didero sono impegnati ogni giorno 120 elementi delle forze di polizia e 50 militari, in quella di Chiomonte il numero complessivo sale a circa 200.

Serve comunque una strategia nuova. Il capo della polizia Lamberto Giannini e i responsabili locali della sicurezza pubblica - ha detto il ministro - daranno vita a un tavolo "per capire quali sono le soluzioni più appropriate". Sul fronte dell'incremento degli organici, Lamorgese ha annunciato che è previsto l'arrivo di 100 unità in più. Non tutte subito. "Ma è comunque - conclude - un segnale che dimostra la nostra attenzione verso questo territorio". (ANSA).