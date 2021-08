Maltempo: allerta gialla sul Piemonte, poi torna il caldo

(ANSA) - TORINO, 07 AGO - E' allerta gialla per temporali sul nord del Piemonte, con i fenomeni che nel pomeriggio di oggi potrebbero essere accompagnati da locali grandinate, raffiche di vento, fulmini e allagamenti. E' l'effetto della vasta circolazione depressionaria che si è estesa verso sud dalle isole britanniche avvicinandosi all'arco alpino, convogliando flussi umidi e infiltrazioni di aria più fresca in quota.

Arpa Piemonte prevede intensi fenomeni temporaleschi in particolare su Verbano, Biellese e alto Vercellese con possibilità di estensione a Canavese, valli di Lanzo e pianure.

Le piogge tenderanno ad esaurirsi nella tarda serata, con gli ultimi residui fenomeni nella zona del lago Maggiore nelle ore di domani, quando un promontorio anticiclonico di matrice africana si estenderà sul bacino del Mediterraneo favorendo un miglioramento del tempo. (ANSA).