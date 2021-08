Incendio in palazzo del centro di Torino, tre intossicati

(ANSA) - TORINO, 07 AGO - Tre ragazzi sono rimasti intossicati nell'incendio scoppiato all'alba in un palazzo di sette piani di via Madama Cristina angolo via Giacosa, nel centro di Torino. L'alloggio andata a fuoco si trovava all'ultimo piano. Il palazzo è stata evacuato, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre. Si indaga per accertare le cause del rogo. (ANSA).