Esercitazione in galleria Sempione, si cercano comparse

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 07 AGO - ''Comparse cercansi per un'esercitazione nell'ultracentenaria galleria del Sempione''.

Le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) cercano persone che vestano i panni dei viaggiatori per una esercitazione nel tunnel che collega l'Italia con la Svizzera. L'esercitazione, fatta in collaborazione con il Cantone Vallese, la Prefettura del Verbano-Cusio-Ossola e le organizzazioni di soccorso, servirà a verificare la sicurezza della galleria lunga 20 chilometri. ''Per garantire la sicurezza dei viaggiatori - spiegano le ferrovie svizzere - è previsto un piano di emergenza nazionale che stabilisce le procedure e le responsabilità in caso di un incidente. Le ferrovie svizzere metteranno dunque alla prova questo piano d'intervento simulando un evento reale''.

L'esercitazione si terrà domenica 12 settembre 2021. La simulazione dell'evento si terrà all'interno della galleria del Sempione e in corrispondenza di entrambi gli imbocchi della galleria, quello nord di Briga in Svizzera e quello sud a Iselle di Trasquera in Italia. (ANSA).