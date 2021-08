Covid: Piemonte rafforza controlli in aeroporti

(ANSA) - TORINO, 07 AGO - Da questo fine settimana e per tutto il mese di agosto verranno incrementati i controlli a campione negli aeroporti piemontesi di Torino-Caselle e Cuneo-Levaldigi sui passeggeri dei voli provenienti dai Paesi Schengen. "Visto l'intensificarsi degli arrivi dall'estero di chi ha scelto di trascorrere le vacanze in Piemonte, ma anche dei rientri dei cittadini piemontesi dalle proprie ferie, abbiamo ritenuto importante aumentare il livello di attenzione per garantire la massima sicurezza del territorio" sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. (ANSA).