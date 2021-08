Covid: in VdA nove positivi in più, stabili i ricoveri

(ANSA) - AOSTA, 07 AGO - La Valle d'Aosta registra nove persone positive al Covid in più, rispetto a ieri, ma resta stabile il numero dei ricoverati in ospedale. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano Covid-19 del Ministero della Salute che indica in 117 i casi positivi attuali (erano 108 ieri). Di questi, 114 sono in isolamento domiciliare e 3 ricoverati con sintomi. Resta vuota, comunque, la terapia intensiva. (ANSA).