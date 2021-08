Ambiente: riqualificate le sponde di Dora Baltea e Sesia

(ANSA) - TORINO, 07 AGO - Si è conclusa la tranche dei lavori di riqualificazione fluviale lungo la Dora Baltea e il Sesia realizzati con i contributi dei due progetti europei Interreg Eau Concert e con fondi regionali, mirati a contenere gli inquinanti e a consolidare le sponde. In tutto nove interventi, sette nel Torinese e due nel Vercellese.

"Continua il nostro impegno per il miglioramento del territorio - commenta l'assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati - Questi interventi aumentano la capacità di resistere alle precipitazioni eccessive e rappresentano non solo un beneficio in termini ambientali ma anche di sviluppo del territorio".

I Comuni interessati dalle riqualificazioni, per quanto riguarda la Dora Baltea, sono Borgofranco d'Ivrea, Caravino, Crescentino, Ivrea, Montalto Dora, Quassolo, Quincinetto e Settimo Vittone. Sono state messe a dimora 4.500 piante autoctone su una superficie di 30 ettari complessivi di miglioramento forestale e oltre 5 Km di fasce tampone. Lungo la Dora Baltea i progetti sono stati effettuati nell'ambito del Contratto di Fiume in corso di attivazione, e quindi coinvolgendo i Comuni nella programmazione degli interventi e nella scelta dei siti.

Lungo il fiume Sesia, nel solo comune di Caresana, sono stati messi a dimora 2.680 tra alberi e arbusti, su una superficie complessiva di oltre 4 ettari. Oltre a proseguire in altre aree vicine al Sesia, la Regione Piemonte intende attuare, sempre con il supporto tecnico di Ipla, interventi analoghi di valorizzazione della vegetazione e delle aree demaniali su altri corsi d'acqua quali Dora Riparia, Stura di Lanzo, Cervo, Orba, Belbo. (ANSA).