Vino: Douja d'Or ad Asti, in piazza enoteca da 500 etichette

(ANSA) - ASTI, 06 AGO - Torna ad Asti la Douja d'Or, la rassegna enologica del settembre astigiano, nella formula diffusa inaugurata lo scorso anno a causa della pandemia.

Quattro weekend, a partire da quello dell'11 e 12 settembre, alla scoperta dei migliori vini della tradizione piemontese, e non solo, e delle eccellenze gastronomiche locali.

Tra le novità, la Cantina della Douja d'Or, una vera e propria enoteca allestita in Piazza San Secondo dove saranno raccolte più di 500 etichette a rappresentare le eccellenze della produzione vinicola del territorio. "Anche quest'anno, in piena sicurezza, vogliamo rendere omaggio al vino e al territorio, veri protagonisti di questa nuova edizione della Douja d'Or - commenta Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di commercio di Alessandria-Asti che organizza la rassegna in collaborazione con le istituzioni locali e il patrocinio della Regione Piemonte. "Come da tradizione, questa manifestazione rappresenta una vetrina straordinaria per l'intero territorio astigiano e piemontese. E non solo - aggiunge -. Il nostro obiettivo è continuare a far conoscere al mondo le eccellenze e il 'saper fare' delle imprese vitivinicole, della ristorazione e dell'accoglienza: solo così potremo sostenere il nostro tessuto socio-economico e incentivare un turismo consapevole". (ANSA).