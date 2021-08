Green Pass: Sporting Torino pronto, lo sport è salvaguardato

(ANSA) - TORINO, 06 AGO - "Lo sport è stato salvaguardato, questa è la notizia più importante". Luciano Borghesan, presidente dello Sporting, storico centro sportivo torinese, commenta così l'entrata in vigore del Green Pass. Da oggi i soci che intendono utilizzare la palestra devono esibire il certificato verde, mentre per le attività all'aperto non serve.

"Siamo in un periodo di vacanza, ci sono meno persone, ma è bastato esibirlo e sono entrato" spiega Michele, che all'ingresso di corso Agnelli ha dovuto mostrare il lasciapassare.

Due gli addetti che, attraverso un'app sul cellulare, hanno il compito di controllare i certificati di chi entra allo Sporting. Chi ne è sprovvisto, deve sottoscrivere un'autocertificazione che gli permette di svolgere attività solo all'aperto. Ma c'è anche chi ha già avuto qualche disguido: "Sono uscito di casa in fretta e l'ho dimenticato a casa, mia moglie me l'ha mandato per telefono ma intanto sono stato costretto a cambiarmi all'aperto", racconta Paolo prima di una partita a tennis. Anche per l'ingresso negli spogliatoi, infatti, è obbligatorio avere il Green Pass: "In questo caso ci vuole buonsenso - precisa Luca, un altro iscritto al Circolo - perché non si può mettere un addetto ad ogni accesso nei luoghi chiusi".

Allo Sporting fervono i lavori in vista delle Atp Finals, prestigioso torneo di tennis che l'Italia ospita per la primia volta a Torino nel mese di novembre. "Avremo un impianto al coperto con 200 posti a sedere", spiega il presidente Sporting, Lì si alleneranno i migliori otto tennisti del mondo. E avere il Green Pass, dicono gli appassionati di questo sport, è un sacrificio accettabile per godersi lo spettacolo. (ANSA).