Covid: un decesso in Piemonte, ma calano i ricoverati

(ANSA) - TORINO, 06 AGO - Il Piemonte registra un decesso da Coronavirus, il secondo in 22 giorni. In calo i ricoveri, 4 (-1) in terapia intensiva e 81 (-9) negli altri reparti, i nuovi casi di persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore sono 236, l'1% dei 23.505 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 121, il 51,3%. I nuovi guariti sono 138, mentre le persone in isolamento sono 2.881 (+107). Gli attualmente positivi sono 2.966 (+97).

Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 371.085 positivi, 11.701 decessi e 356.418 guariti. (ANSA).