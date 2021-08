Amministrazioni e cavatori in campo per tutelare la 'beola'

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 06 AGO - Molti comuni dell'Ossola stanno deliberando a tutela della 'beola', una delle pietre più estratte nelle cave della valle del fiume Toce . Le amministrazioni comunali intendono sostenere l'iniziativa intrapresa dall'Associazione di categoria Assograniti VCO, che raggruppa i cavatori della provincia, che si è mossa per tutelare uno dei prodotti più rappresentativi del territorio dopo che un'azienda lombarda ha deciso di chiedere la registrazione del marchio Beola.

In Val d'Ossola molti sono i tipo estratti: dalla "beola grigia Favalle" alle "beola ghiandonata", dalla "beola bianca" alla "beola grigia". Al momento Assograniti ha presentato una diffida all'azienda lombarda chiedendo di ritirare la domanda di registrazione. Maria Teresa Moro, presidente di Assograniti sostiene '' lesivo per le nostre ditte e il nostro territorio questa iniziativa. Così abbiamo già attivato un legale per preparare una contestazione. Ed abbiamo coinvolto i comuni dove hanno sede le attività estrattive per avere un loro supporto".

(ANSA).