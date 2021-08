++ Green Pass: controlli e prime multe, una sanzione ad Asti ++

(ANSA) - TORINO, 06 AGO - Prime sanzioni nell'ambito dei controlli disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per verificare il rispetto degli obblighi sul Green Pass.

Nel pomeriggio, un 50enne pregiudicato, italiano, è stato sorpreso da una pattuglia del Nas di Alessandria all'interno di una sala scommesse di Asti. L'uomo si è opposto alla richiesta dei militari di esibire il certificato verde perché, a suo dire, stava vincendo e non voleva smettere di giocare. Al successivo controllo è risultato privo del documento. Nei suoi confronti è stata elevata la sanzione di 400 euro. Controlli sono in corso nei confronti del centro scommesse. (ANSA).