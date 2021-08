Turismo: Lonely Planet alla scoperta del Vercellese

(ANSA) - VERCELLI, 05 AGO - Dagli educational tour alla partnership con Lonely Planet, fino alle campagne pubblicitarie su Instagram e Facebook. Sono tante le iniziative messe in campo da Atl Biella Valsesia Vercelli, nell'ottica della valorizzazione e della promozione del territorio.

Iris Kurschner, donna svizzera che viaggia dagli anni '90 per conto di importanti riviste ed editori che si occupano di montagna, e Dieter Haas, fotografo austriaco legato al mondo del turismo di montagna, firmeranno nel prossimo numero del giornale tedesco "Trekking Magazin" un reportage sulla Grande Traversata della Alpi. I due hanno seguito la GTA passando per alcuni tra i più affascinanti paesi walser della Valsesia, da Rimella a Fobello, e ancora proseguendo con il Colle d'Egua, dove è possibile ammirare il sorgere del sole che incornicia il Monte Rosa.

Dietro suggerimento dell'Atl Biella Valsesia Vercelli, e grazie alla partnership di VisitPiemonte, la casa editrice Lonely Planet promuoverà sui social network il territorio trinese, valorizzando due tra le realtà più importanti: il Bosco delle Sorti della Partecipanza e il Principato di Lucedio.

Un team di Lonely Planet, composto da autori, videomaker e social media manager, ha visitato nei giorni scorsi le due eccellenze trinesi per raccogliere materiale e interviste.

