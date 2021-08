Tennis in carrozzina, a Alessandria Memorial Eugenio Taverna

(ANSA) - TORINO, 05 AGO - Ad Alessandria va in scena il Memorial Eugenio Taverna, torneo nazionale di tennis in carrozzina. L'appuntamento è dal 26 al 29 agosto presso il Centro Sportivo Comunale Orti di via Giordano Bruno.

Il torneo è promosso dal Centro Comunale Saves, dalla Società Sportiva dilettantistica 'Volare A.R.L.' e con il patrocinio di Comune di Alessandria e Regione Piemonte. Mercoledì 25 ci sarà il sorteggio dei tabelloni, dal giovedì mattina cominceranno le sfide che proseguiranno fino alle finali del singolo e del doppio e le premiazioni di domenica 30 agosto. Il montepremi per il vincitore ammonta a tremila euro.

"E' con profondo orgoglio che siamo arrivati alla Sesta edizione del Torneo nazionale Città di Alessandria di tennis in carrozzina - commenta il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco -. La manifestazione che verrà ospitata presso il centro sportivo comunale Orti, permetterà ancora una volta di focalizzare l'attenzione sull'importanza dello sport per tutti e di come l'attività fisica sia uno dei modi migliori per accrescere l'autonomia, favorire l'inclusione sociale e migliorare la salute".

"Il nostro contributo al torneo si inserisce in un contesto di sostegno allo sport locale della Provincia di Alessandria con azioni mirate a valorizzare l'impegno dell'azienda nella corretta direzione indicata dal progetto - osserva il presidente di Riccoboni Holding, tra i partner dell'iniziativa -. Mi auguro che questa iniziativa abbia ancora più successo degli scorsi anni e sono molto felice di contribuire al volo di questa bellissima organizzazione". (ANSA).