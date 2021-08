Migranti: sgombero Claviere, sassi e catene in ex dogana

(ANSA) - TORINO, 05 AGO - Sacchi pieni di sassi, torce da segnalazione e catene, ma anche palline da golf e bombolette spray. E' il materiale accumulato nell'ex dogana di Claviere (Torino) scoperto durante lo sgombero della polizia, che ha identificato 37 anarchici di Italia, Francia, Belgio e Germania.

L'edificio, occupato il 31 luglio, serviva per agevolare l'attraversamento clandestino della frontiera francese da parte dei migranti. La struttura è stata danneggiata, in particolare inferriate e lucernai, per ostacolare l'accesso alle forze dell'ordine. Gli occupanti saranno denunciati per invasione di terreni ed edifici. (ANSA).