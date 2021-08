Covid: stabili intensive in Piemonte, 259 nuovi positivi

(ANSA) - TORINO, 05 AGO - Resta invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in Piemonte, cinque, mentre negli altri reparti si registrano quattro nuovi casi per un totale di novanta pazienti. L'Unità di crisi regionale non ha registrato decessi, mentre i nuovi casi di persone positive sono 259, l'1,6% dei 15.929 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 97 (37,5%). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.774 (+140), mentre gli attualmente positivi sono 2.869 (+144). I nuovi guariti sono 115.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 370.849 positivi, 11.700 decessi e 356.280 guariti. (ANSA).