Torino sfida Pro Vercelli, Filadelfia apre a mille tifosi

(ANSA) - TORINO, 04 AGO - Si aggiunge un'amichevole nell'estate del Torino: sabato 7 agosto alle 17.30, infatti, i granata sfideranno la Pro Vercelli. Il club è riuscito ad ottenere l'ok per riaprire parzialmente il Filadelfia: nell'impianto potranno accedere circa mille persone nel rispetto del distanziamento e delle norme anti-Covid. Per entrare al Filadelfia bisognerà essere muniti di Green Pass, i biglietti saranno in vendita presso le casse dello stadio Olimpico Grande Torino (10 euro l'intero, 5 euro il ridotto Under 16). (ANSA).