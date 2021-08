Teatro Regio porta Pagliacci sul palco estivo dell'Arsenale

(ANSA) - TORINO, 04 AGO - Arriva sul palco estivo del Teatro Regio di Torino, dal 7 al 12 agosto nel Cortile di Palazzo Arsenale, il capolavoro di Ruggero Leoncavallo 'Pagliacci', con la messa in scena di Anna Maria Bruzzese, che riprende la bellissima regia di Gabriele Lavia vista al Regio nella Stagione 2016-17. Il maestro Stefano Montanari torna dal vivo sul podio dell'Orchestra e Coro del Teatro, dopo la brillante conduzione dell'Elisir d'amore in streaming dello scorso maggio. I protagonisti sono Valeria Sepe (Nedda), Johathan Tetelman (Canio) e Misha Kiria (Tonio).

L'incasso della prova generale sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.

L'allestimento mira al cuore della poetica verista, coniugando realtà e naturalismo. L'opera è infatti ambientata in una periferia italiana del secondo dopoguerra, con forti richiami estetici al Neorealismo cinematografico. Il testo racconta una torbida vicenda, tratta da una storia vera, fatta di tradimento, gelosia e passione che si consuma tra le quinte dello spettacolo.

L'allestimento del Teatro Regio vede elementi scenici e costumi firmati da Paolo Ventura, uno dei più importanti fotografi nel panorama dell'arte contemporanea, le luci sono di Andrea Anfossi. Il Coro è istruito dal maestro Andrea Secchi e il Coro di voci bianche del Teatro Regio da Claudio Fenoglio.

