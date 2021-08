Dg Città Salute Torino dona sangue, 'fatelo anche voi'

(ANSA) - TORINO, 04 AGO - La carenza di sangue si fa sentire anche questa estate. Per invitare i cittadini alla donazione, un gesto semplice ma prezioso, il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle, si è presentato questa mattina presso la Banca del sangue della Città della Salute e ha donato per primo. "Facciamo un appello alla donazione di sangue - le sue parole - a tutti i dipendenti e a tutti i cittadini".

Sono 110 mila i donatori di sangue in Piemonte, dove ogni anno vengono raccolte 160mila sacche. Alla carenza di sangue, quest'anno si aggiunge anche la carenza di prelevatori, quest'anno impegnati nella campagna vaccinale anti-Covid.

