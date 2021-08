Soci approvano piano industriale Gtt,investimenti per 134mln

(ANSA) - TORINO, 03 AGO - Punta a migliorare il trasporto pubblico, fornendo risposte alle esigenze emerse con la pandemia e portando a compimento il risanamento dell'azienda, il piano industriale 2021-2023 del Gruppo Torinese Trasporti (Gtt).

Approvato dalla assemblea dei soci, che ha anche approvato il bilancio 2020, prevede investimenti per 134 milioni di euro, cento dei quali dedicati ai nuovi mezzi e i restanti a sicurezza e digitalizzazione. Prevista anche l'assunzione di cento conducenti di linea, trenta operai e undici laureati.

"Il piano industriale - commenta l'amministratore delegato di Gtt, Giovanni Foti - non è solo il documento industriale e finanziario su cui si basa il futuro economico di Gtt ma rappresenta anche una leva strategica per completare la transizione dell'azienda iniziata in questi anni. Si tratta di una transizione ecologica, come testimonia la tipologia di mezzi, ma anche organizzativa per un'azienda sempre più in sintonia con le sensibilità attuali: oltre a quella ambientale, quella per l'inclusione sociale delle persone con disabilità, per favorire una mobilità cittadina diversa, basata su un trasporto pubblico in grado di dialogare e di fare integrazione anche con le nuove forme di mobilità dolce. Abbiamo l'obiettivo di offrire un servizio diverso per ampliare anche la domanda di mobilità. Dopo aver riportato Gtt fuori dalla condizione di precarietà abbiamo la concreta possibilità di riportarla in breve tempo verso livelli di eccellenza assoluta in Italia".

"Adesso - aggiunge il direttore generale Gabriele Bonfanti - inizia la fase più importante, quella della "messa a terra" del piano, e cioè la fase di attuazione industriale e finanziaria e quella di monitoraggio che coinvolgeranno il management e tutto il personale, per garantire il rilancio di Gtt". (ANSA).