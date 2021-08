Moda: Irreplaceable, autunno inverno tra fantasia e mistero

(ANSA) - TORINO, 03 AGO - Un'atmosfera sospesa nel tempo e nello spazio in cui la realtà lascia il posto a un mondo di fantasia e mistero. La collezione prêt-à-porter Autunno-Inverno 2021-2022 Irreplaceable di Elisa Giordano è un mix temporale e stilistico ispirato alle arti pittoriche e all'astrattismo, in cui le pennellate di colori sono esaltate dall'assenza di forme e regole definite, per condurre in una dimensione fatta da tinte accese e geometrie originali.

Dominano i colori intensi - rosso, bordeaux, verde militare - e brillanti come il verde acido e il fucsia. Immancabili le tute in cashmere in coordinato, anche in total look tye and dye. I filati utilizzati sono tutti naturali come il cashmere, la lana superkid merino e la seta. "Volevo trasmettere l'idea di una donna in grado di affrontare avversità e ostacoli con coraggio e determinazione, ma senza rinunciare alla sua femminilità - spiega la fondatrice del marchio torinese, Elisa Giordano - Il superfluo diventa insostituibile e si trasforma in uno strumento per far rivivere il passato: una metafora che esprime il desiderio di iniziare una nuova vita, riprendendoci quella precedente alla pandemia".

Molti capi sono un omaggio al passato, come il bomber con cappuccio e le stelle che trae ispirazione dagli anni '90.

Altri sono rivisitazioni dei modelli iconici Irreplaceable, con nuove nuances di colori e forme. Altri ancora, come il Parisian e i top in maglia che lasciano le spalle nude, donano un tocco romantico e femminile a una collezione il cui leit motiv resta quello di una creatività senza regole. Come per i modelli Dragon o Malibu, che traggono spunto dall'allegro disordine di una tavolozza di colori; o il Sunset Boulevard in 100% cashmere, che con i suoi vortici dalle tinte accese è ormai diventato un capo permanente e iconico di Irreplaceable.