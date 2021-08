Covid: ricoveri invariati in Piemonte, nessun decesso

(ANSA) - TORINO, 02 AGO - Ricoveri da Covid invariati - 6 in terapia intensiva, 81 negli altri reparti - nelle ultime 24 ore in Piemonte, che anche oggi non registra nuovi decessi. In calo i nuovi positivi, 138, ma anche i tamponi eseguiti, 11.074. Il rapporto è pari all'1,2%; gli asintomatici sono 77 (55.8%). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.467 (+79), gli attualmente positivi 2.554 (+177). I pazienti guariti sono 59.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 370.139 positivi, 11.699 decessi e 355.886 guariti. (ANSA).