Novant'anni diga Ceresole, impresa funambolo Andrea Loreni

(ANSA) - TORINO, 01 AGO - In equilibrio su un cavo a venti metri dall'altezza ha camminato per oltre trecento metri, nonostante il vento, per festeggiare i 90 anni della costruzione della diga di Ceresole Reale, nel Torinese. E' riuscita l'impresa di Andrea Loreni, funambolo che si è esibito oggi davanti a circa 2mile persone che si sono distribuite lungo il coronamento della diga e sui bordi del lago.

Grande successo anche per l'altra esibizione organizzata da Fondazione Cirko Vertigo con la direzione artistica di Paolo Stratta, quella di Elisa Mutto, acrobata sul cerchio aereo.

