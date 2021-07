Maltempo nel Cuneese, 20cm grandine a Villafalletto

(ANSA) - CUNEO, 31 LUG - Violenti temporali hanno colpito oggi pomeriggio il Cuneese. La grandine è caduta nell'area pedemontana tra Cuneo e Saluzzo. A Villafalletto sono dovuti intervenire i trattori con le lame spartineve per rimuovere oltre 20 centimetri di grandine che si sono accumulati lungo le strade.

In valle Stura una frana, provocata dal temporale, ha portato fango e detriti lungo la Statale del Colle della Maddalena, provocando disagi alla circolazione.

Maltempo e forte vento anche ad Alba, dove si registrano interventi dei vigili del fuoco per danni ai tetti di alcuni edifici. (ANSA).