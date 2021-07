Juve a Monza senza big, rinviato esordio CR7-Dybala

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Non convocati Dybala e Ronaldo, oltre a McKennie, Bentancur e Morata: la Juventus si presenta questa sera a Monza senza big. L'allenatore Massimiliano Allegri ha deciso di non chiamare i cinque giocatori per il Trofeo Berlusconi all'U-Power Stadium. Sarà dunque una Juventus ancora sperimentale, rinviato l'esordio della 'Joya' e di CR7 nella nuova stagione. Qualche acciacco per McKennie, mentre l'uruguayano e lo spagnolo sono rientrati a Torino soltanto ieri e proseguiranno la preparazione con programmi specifici. (ANSA).