''Campo base'', festival della montagna e della natura

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 31 LUG - E' Campo Base Festival la novità green di ''Tones on the Stones Tones'', il festival che si tiene nelle cave di pietra dell'Ossola e del Verbano. Dal 3 al 5 settembre la Val d'Ossola ospiterà un festival dedicato alla montagna, alla vita outdoor e alla natura. ''Il nuovo format della Fondazione Tones on the Stones, Campo Base Festival , - spiegano gli organizzatori - si inserisce nel percorso sin qui sviluppato di valorizzazione del territorio e allo stesso tempo rappresenta un passo in avanti nella proposta di attività e contenuti del nuovo festival. Da tempo volevamo creare un festival dedicato alla montagna, alla natura e alla vita all'aria aperta che trovasse nella Val d'Ossola, non un semplice luogo di ambientazione, ma l'occasione per proporre domande e spunti di riflessione su temi importanti, quali il rapporto tra uomo e natura, la cultura della montagna e valorizzando le molteplici attività sportive che in queste valli sono già oggi un patrimonio inestimabile'' .

La realizzazione avverrà in collaborazione col Parco Nazionale della Val Grande e il Cai Seo di Domodossola. Tra gli ospiti l'esploratore Franco Michieli, l'alpinista Hervè Barmasse e gli arrampicatori Manolo e Anna Torretta (ANSA).