Autoarticolato in fiamme,interrotta autostrada Torino-Milano

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - L'autostrada A4 Torino-Milano è stata interrotta, nel tratto tra Rondissone (Torino) e Borgo d'Ale (Vercelli), per un articolato in fiamme nella notte. Le squadre di Livorno Ferraris con il supporto da Vercelli, Santhià e distaccamento Stura di Torino hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo carico di cassoni in ferro. Il carburante che alimentava il camion era GNL (gas naturale liquefatto) ed è stato necessario metterlo in sicurezza. Le attività sono ancora in corso; sul posto stanno operando anche la Polizia stradale e tecnici dell'autostrada. (ANSA).