Vaccino: Cirio "richiamo fatto, torniamo a normalità"

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Vaccinazione completata per il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, che sui social ha pubblicato il video del momento in cui riceve il secondo vaccino all'ospedale di Verduno. "Richiamo fatto!", è il commento di Cirio he nell'immagine si mostra con il pollice all'insu e il cerotto sulla spalla sinistra per l'iniezione appena effettuata.

"A chi di voi è ancora indeciso dico vaccinatevi - aggiunge - con fiducia nella scienza, perché da questa piccola puntura dipendono la nostra vita e quella delle persone a noi care…e la possibilità di tornare a una nuova normalità". (ANSA).