Teatro Regio Torino chiuso per lavori, cartellone diffuso

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Il Teatro Regio di Torino, chiuso per i lavori che lo renderanno a fine 2022 tra i teatri più tecnologicamente all'avanguardia, si trasforma in una sorta di 'bene comune' con un inedito cartellone diffuso presentato dal commissario straordinario Rosanna Purchia. E' realizzato con dodici partner, tra cui musei come l'Egizio, Palazzo Reale, le Ogr, ma anche la Chiesa del Santo Volto, il Conservatorio e il Lingotto.

"È incredibile e meraviglioso quanto il Regio sia nel cuore della città - osserva Purchia -. Si sta realizzando con questa 'stramba' idea una sorta di grande famiglia della cultura che credo rimarrà un patrimonio cittadino anche quando il Regio riaprirà e a pandemia finita". (ANSA).