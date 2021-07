Piemonte,al via assistenza sanitaria turisti Valli Olimpiche

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - L'Asl To3 ha rinnovato anche per quest'anno il progetto Montagne Olimpiche, che prevede di rafforzare l'assistenza sanitaria nei periodi di maggior presenza turistica nell'alta Valsusa e nell'alta Valle Chisone, alle quali si aggiunge l'ambito della Valle Sangone. Sono stati potenziati i servizi ed è stata modificata l'organizzazione della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) in tutto il comprensorio montano. Attivata una sede centrale a Oulx, con 5 sedi satelliti distribuite a Bardonecchia, Cesana, Pragelato, Sauze D'Oulx e Sestriere.

Il servizio è contattabile attraverso un unico numero verde gratuito (800 508 745) attivato appositamente e attraverso alcuni recapiti telefonici dedicati ai singoli ambiti territoriali: 347 2567182 per Bardonecchia, Oulx, Salbertrand e Sauze d'Oulx, 347 2567331 per Cesana, Claviere, Pragelato e Sestriere. Per la Valle Sangone, il riferimento è la sede della Continuità Assistenziale di Giaveno, con orario feriale notturno dalle 20 alle 8 e orario festivo e prefestivo notturno dalle 8 alle 20. Il servizio è gratuito per i residenti nel territorio della Asl To3, prevede invece un ticket per i non residenti.

"Il potenziamento della Continuità Assistenziale - sottolinea Franca Dall'Occo, direttore generale Asl To3 - risponde alle esigenze di turisti, operatori e lavoratori stagionali, ma ha anche l'obiettivo di sostenere il territorio. Il sistema dell'accoglienza turistica infatti, così pesantemente provato dall'emergenza sanitaria, rappresenta una risorsa fondamentale per queste valli e va supportato". (ANSA).