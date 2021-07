Azimut Yachts: cresce in Usa, +27% nel secondo trimestre

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Risultati eccellenti per Azimut Yachts negli Stati Uniti nel secondo trimestre 2021, con 25 nuove unità consegnate tra i 14 e i 35 metri, il 27% in più dello stesso periodo dello scorso anno. Con questi numeri Azimut Yachts, distribuito su tutto il territorio USA da MarineMax, storico dealer del brand, si conferma il primo cantiere straniero in Usa nel proprio segmento.

"Gli americani sono sempre più innamorati degli yacht Azimut" commenta Federico Ferrante, presidente di Azimut-Benetti Americas. "Negli ultimi mesi in particolare abbiamo riscontrato un incremento costante di interesse verso tutti i prodotti della gamma, dagli sportivissimi Verve alle barche più grandi, compresa la nostra nuova ammiraglia Trideck. Il pubblico americano, notoriamente molto competente ed esigente, apprezza in particolar modo la nostra storica capacità di innovazione del prodotto, il fatto che proponiamo modelli tecnologicamente all'avanguardia e ricchi di soluzioni di design molto intelligenti. Oltre a riconoscerci una grande affidabilità anche nel servizio post-vendita". (ANSA).