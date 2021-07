All'aeroporto di Torino il cellulare si ricarica pedalando

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - All'aeroporto di Torino lo smartphone si ricarica pedalando. Sono stati installati oggi nell'Area Imbarchi i primi quattro esemplari di Pila Bike, progetto frutto della sinergia tra Torino Airport, Pradella Sistemi e Torino City Lab. L'idea nasce dal bisogno di soddisfare un'esigenza molto diffusa in aeroporto, ovvero la necessità di ricaricare il proprio device, sia esso uno smartphone o un pc, durante il viaggio.

Cuore del progetto è Pila, ricaricatore universale per dispositivi Usb collegato alle eco-bike: tramite la pedalata è possibile effettuare una ricarica rapida e dar vita ad una generazione ecologica di condivisione dell'energia. Il tutto comodamente nell'Area Imbarchi dell'aeroporto, in attesa del proprio volo, con una piacevole veduta della pista.

Pila Bike si inserisce nel progetto 'Torino Green Airport', che vede l'Aeroporto di Torino implementare sempre nuovi interventi in ottica sostenibile. (ANSA).