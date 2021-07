No Vax in piazza a Torino, stasera fiaccolata no Green Pass

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Una cinquantina di No Vax si sono dati appuntamento questo pomeriggio in piazza Castello, a Torino, per un presidio.

"Figliuolo, Draghi, Speranza, Burioni, Bassetti giù le mani dai nostri figli", si legge su uno striscione esposto dai manifestanti, convinti che il Covid non sia altro che "un'influenza più aggressiva delle altre, ma solo un'influenza", e che "il vaccino fa male e uccide".

Per questa sera, davanti alla sede Rai di via Verdi, è invece prevista una fiaccola organizzata dai 'No Green Pass' del comitato torinese 'Liberi di scegliere - no green pass obbligatorio', che non ha partecipato al presidio di questo pomeriggio. (ANSA).