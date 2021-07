Festival Graphic Day a Torino dal 16 al 26 settembre

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - La nuova edizione del festival Graphic Days© si svolgerà dal 16 al 26 settembre, ma il progetto prende il via già questa settimana con l'inizio dei lavori di via Durandi, un percorso di riqualificazione attraverso interventi di arte urbana nell'area pedonale.

Il festival internazionale dedicato al visual design, promosso dall'associazione Print Club Torino e da Quattrolinee, prevede mostre, performance, attività esperienziali e workshop all'interno dello spazio di Toolbox Coworking a Torino, sede principale, e numerosi eventi diffusi sul territorio cittadino.

Touch è il fil rouge della sesta edizione del festival, un invito a tornare alla fisicità e alla sensorialità, assenti in questi mesi, ma anche un invito a restare in contatto.

"Con questo tema - spiegano i coordinatori artistici del festival Fabio Guida e Ilaria Reposo - abbiamo voluto affrontare la questione della riconnessione tra i sensi nella comunicazione visiva: uno sguardo al prossimo futuro in cui potremo sperimentare ciò che ci circonda attraverso la sensorialità a 360 gradi. Keep in touch è uno dei nostri slogan e per realizzarlo usciremo dagli spazi della nostra sede principale e che ci ospita sin dalla prima edizione: Toolbox Coworking, per andare incontro ai cittadini e al territorio". (ANSA).