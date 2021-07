Carceri: pitbull unità cinofila stacca piede agente

(ANSA) - ASTI, 28 LUG - Un pitbull, utilizzato presso l'unità cinofila del carcere di Asti, ha staccato a morsi un piede a un poliziotto penitenziario. Trasferito in elicottero all'ospedale Cto di Torino, dopo le prime cure, i sanitari stanno tentando di salvargli l'arto. A dar notizia dell'incidente, avvenuto questa mattina, è l'Osapp, l'Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria, secondo cui l'animale, prelevato da un canile, era stato più volte oggetto di segnalazioni per l'aggressività dimostrata nei confronti del personale.

"Il fatto gravissimo occorso in un settore, quale quello dei cinofili del Corpo di Polizia Penitenziaria, da almeno un decennio di compravate e riconosciute competenza e professionalità, denota che qualcosa comincia veramente a cedere negli assetti organizzativi", commenta Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp. "Auspichiamo pertanto che siano effettuati, con urgenza e puntualità, i debiti accertamenti rispetto alle eventuali responsabilità del caso e, nel contempo, esprimiamo le massime solidarietà e vicinanza nei confronti del collega ferito", conclude Beneduci. (ANSA).