Burgo Group cede cartiera Verzuolo a irlandese Smurfit Kappa

(ANSA) - VERZUOLO, 28 LUG - Burgo Group ha ceduto la cartiera di Verzuolo (Cuneo) agli irlandesi di Smurfit Kappa, storica azienda tra i leader europei nella produzione di cartone da imballaggio. La cessione si inserisce nel piano di riassetto finanziario del gruppo Burgo, avviato nel 2020 con l'ingresso di QuattroR nella holding Gruppo Marchi Spa.

La cartiera di Verzuolo, la prima fondata da Luigi Burgo nel 1906, produce oggi containerboard, cioè cartone da imballaggio.

All'interno vi lavorano circa 200 dipendenti.

La cessione della cartiera di Verzuolo (Cuneo) agli irlandesi della Smurfit Kappa Group plc, che opera già in Italia con 23 siti produttivi e 2.000 dipendenti, consentirà a Burgo Group - si legge in una nota dell'azienda - "di realizzare con maggiore rapidità il progetto di ristrutturazione industriale intrapreso nel 2020 con l'ingresso di QuattroR Sgr nell'azionariato a fianco della Holding Gruppo Marchi Spa". Lo stabilimento di Verzuolo si integra nella supply chain del Gruppo Smurfit Kappa in sud Europa, diventando "un perno produttivo chiave nella fornitura integrata di soluzioni di imballaggio". Burgo Group mantiene comunque la leadership nel segmento delle carte grafiche e continuerà ad operare nel settore del containerboard con lo stabilimento di Avezzano (L'Aquila). L'operazione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di amministrazione di Burgo Group e il closing è previsto nel quarto trimestre. Durante questo periodo Verzuolo opererà in continuità con le attuali modalità garantendo il servizio ai clienti.