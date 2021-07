A Camera la mostra personale del fotografo Walter Niedermayr

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Apre a Camera Centro Italiano per la fotografia, il 29 luglio, Walter Niedermayr. Transformations, mostra personale di Walter Niedermayr. Curato da Walter Guadagnini, con Claudio Composti e Giangavino Pazzola, il percorso espositivo - una cinquantina di opere di grande formato, spesso nella formula del dittico e del trittico - include gli ultimi vent'anni di ricerca artistica di uno fra i più importanti fotografi italiani contemporanei.

"Uno dei principi essenziali sui quali si basa la fotografia di Niedermayr è proprio quello del mutamento, da cui il titolo della mostra. Le sue fotografie si fondano, infatti, sulle mutazioni che il paesaggio alpino ha subito e continua a subire e trovano la loro ragion d'essere proprio in questo elemento, nella presenza di qualcuno o qualcosa che ha cambiato, e continua a cambiare, l'elemento naturale" spiega il direttore di Camera, Walter Guadagnini. "E' una mostra dai contenuti rilevanti e articolati - commenta il presidente Emanuele Chieli - ma anche fluida nell'esperienza di visita in sala: un progetto espositivo adatto a sguardi diversi che siamo sicuri verrà ben accolto dal pubblico. Ancora una volta Fondazione Camera conduce un percorso attraverso la contemporaneità fotografica che vuole inserirsi, insieme alle proposte della Project Room, in un più ampio ragionamento sulle prospettive della fotografia". Nella mostra sono esposti anche due dittici inediti realizzati a seguito di una committenza che ha permesso a Niedermayr di scattare nel cantiere di Palazzo Turinetti a Torino, quarta sede delle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo in piazza San Carlo. La presenza di queste immagini conferma la collaborazione tra Camera e Intesa Sanpaolo, socio fondatore e partner istituzionale di Camera. Nella Project Room di Camera apre al pubblico Emergency Exit, mostra personale di Federico Clavarino che, attraverso la rilettura di venticinque fotografie e oggetti creati negli ultimi anni dall'artista, prende in esame i temi ricorrenti della sua ricerca artistica. Il percorso è curato da Giangavino Pazzola. (ANSA).